По сети распространяется информация о том, что Россия перемещает дополнительные силы и средства на Бахмутское направление, что, возможно, свидетельствует о подготовке к "новой" Авдеевке. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов поделился, в течение последнего дня силы обороны отразили две атаки оккупантов в районах населенных пунктов на Бахмутском направлении.

"Оккупанты могут выбрать Бахмутский отрезок для вторжения или как отвлекающий маневр, чтобы разрядить украинские силы на два оперативных направления с большим разбросом по линии фронта. Это также может создать максимальные трудности из-за переброски украинских резервов с одного направления на другое" - заметил эксперт.

По мнению Жданова, вероятно, российские военные продолжают наступательную операцию.

Он заметил, оккупанты хотят прорваться с севера в тыл украинских сил. Группировка российских войск на Запорожском направлении начинает вступать в бой по приказу российского командования.

Также он заметил ранее, в то время как Сергей Шойгу заявил об успешной зачистке села Крынки на левом берегу Херсонщины, информация о которой не была подтверждена в Генштабе, и боевые действия продолжаются.

"На переднем крае оккупированных территорий в районе Марьинки наблюдается напряженная обстановка. По данным ВСУ, вражеские действия указывают на возможную попытку окружения Угледара с севера".

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