Украинские военные нанесли удар по вражескому полигону на Херсонщине с помощью разведывательных беспилотников Shark. Роман Свитан, эксперт и летчик-инструктор в запасе, отметил, что решение о запуске ракеты принимается после подтверждения информации о цели. Инцидент на полигоне в Подо-Калиновке произошел 21 февраля.

"Украинские военные атаковали полигон противника на Херсонщине с помощью разведывательных беспилотников Shark. Это было возможно благодаря предварительной разведке и корректировке огня, без которых использование оружия становится практически невозможным, попало именно туда, куда надо" - заметил эксперт.

Он также заметил у украинских военных имеется более десятка средств разведки, позволяющих контролировать наличие вражеских сил и техники, а также передавать или уточнять координаты целей для точного поражения.

Свитан заметил, это вынудило российское командование приостановить операции для восстановления потерь не только в живой силе, но и в технике, особенно учитывая, что именно в районе Авдеевки враг сконцентрировал наибольшее количество техники на фронте.

"Путин понимает, что до конца марта у него есть определенный временной промежуток, когда российская армия еще обладает наступательным потенциалом. Кроме того, российские силы стремятся использовать уязвимость украинских позиций, учитывая недостаток снарядов" - делится эксперт.

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