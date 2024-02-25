Для российских сил важно предотвратить продвижение украинских войск на их оборонительной линии.

Работино является одним из дальних участков фронта, который противнику сложно укрепить при помощи эффективной военной техники. Российские силы пытаются использовать в этом районе танки "Т-55" или квадроциклы в попытке найти нестандартные решения, рассказывает полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Однако украинские Вооруженные Силы имеют достаточно серьезную оборонительную линию, что затрудняет действия противника.

"Для российских сил важно предотвратить продвижение украинских войск на их оборонительной линии, особенно к югу от Работино в направлении Токмака. Появление истребителей F-16 будет сигналом для украинских сил начать продвижение, что хорошо понимают противники" - рассказывает аналитик.

Российские военные будут прикладывать все усилия, чтобы помешать украинским силам осуществить такую операцию в этом году. Успешное удержание рубежа будет зависеть от наличия достаточного количества боеприпасов, подобно ситуации в Авдеевке, как отметил военный эксперт.

Также он ракссказал, украинские военные атаковали полигон противника на Херсонщине с помощью разведывательных беспилотников Shark.

Это было возможно благодаря предварительной разведке и корректировке огня, без которых использование оружия становится практически невозможным, попало именно туда, куда надо.

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