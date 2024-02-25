Работино является одним из дальних участков фронта, который противнику сложно укрепить при помощи эффективной военной техники. Российские силы пытаются использовать в этом районе танки "Т-55" или квадроциклы в попытке найти нестандартные решения, рассказывает полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.
Однако украинские Вооруженные Силы имеют достаточно серьезную оборонительную линию, что затрудняет действия противника.
"Для российских сил важно предотвратить продвижение украинских войск на их оборонительной линии, особенно к югу от Работино в направлении Токмака. Появление истребителей F-16 будет сигналом для украинских сил начать продвижение, что хорошо понимают противники" - рассказывает аналитик.
Российские военные будут прикладывать все усилия, чтобы помешать украинским силам осуществить такую операцию в этом году. Успешное удержание рубежа будет зависеть от наличия достаточного количества боеприпасов, подобно ситуации в Авдеевке, как отметил военный эксперт.
Также он ракссказал, украинские военные атаковали полигон противника на Херсонщине с помощью разведывательных беспилотников Shark.
Это было возможно благодаря предварительной разведке и корректировке огня, без которых использование оружия становится практически невозможным, попало именно туда, куда надо.
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