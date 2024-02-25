Важно иметь представление о процессе на год-полтора вперед, учитывая конфигурацию фронта.

В этом году необходимо провести определенные ротационные мероприятия, учитывая двухлетнюю войну. Первоочередные задачи включают демобилизацию срочников и мобилизованных, а также аудит сил и средств с уточнением приоритетных направлений на следующий год, делится полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Важно иметь представление о процессе на год-полтора вперед, учитывая конфигурацию фронта. Первостепенное значение имеет Крым, и любое движение в этом направлении должно быть стратегически запланировано.

"Необходимо создать оборонительные рубежи и четко определить, где следует принимать активную оборону, а где можно перейти в режим пассивной. Это зависит от количества боеприпасов, доступных в среднесрочной перспективе" - делится эксперт.

После определения линии обороны, проведения аудита и ротации персонала следует начать формирование профессиональной армии. Цель - исключить мобилизацию и иметь контрактников, которые будут выполнять боевые задачи на фронте. Планируется привлечение около 400 тысяч профессионалов, заметил аналитик.

Он также заметил, Работино является одним из дальних участков фронта, который противнику сложно укрепить при помощи эффективной военной техники. Российские силы пытаются использовать в этом районе танки "Т-55" или квадроциклы в попытке найти нестандартные решения.

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