Украинские военные сообщили о ликвидации еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 23 февраля. Кроме того, возможно, был уничтожен также Ил-22, рассказывает полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Эти самолеты являются ключевыми элементами системы управления воздушно-космическими силами и координации операций на земле. Ил-22 выполняет роль выносного командного пункта, координирующего действия наземных войск и некоторых воздушных сил. Самолет А-50, в свою очередь, представляет собой летающий радар с дальностью обнаружения до 600 километров.

"Эти самолеты, находясь вместе в воздухе, образуют серьезную управляющую единицу, но из-за своей крупной размерности они уязвимы для ракетных атак. Комплекс С-200, имеющий рабочую дальность от 200 до 250 километров, может быть использован для поражения подобных целей" - делится эксперт.

Свитан добавил, что данный комплекс был создан в Советском Союзе для перехвата тяжелых самолетов-радаров. Он способен подниматься на высоту до 30 километров и имеет оперативную дальность около 250 километров, а техническую - около 300 километров.

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