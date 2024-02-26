Некоторые подразделения, которые ранее находились на направлении от Авдеевки, также переброшены сюда.

Российские войска увеличили свою группировку в районе города Часов Яр в Донецкой области, рассказывает полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Они усилили свои силы именно в этом районе, по сути, осуществив вливание новых подразделений.

Также в районе направления Лисовка – Андреевка появились два пехотных полка территориальных войск, которые были недавно туда направлены.

"В направлении на Ивановское, российские войска снова привлекли 102-й мотострелковый полк и 150-ю мотострелковую дивизию. Эти три направления считаются для них приоритетными, и они готовы использовать все свои резервы и направляют их сюда" - заметил эксперт.

Некоторые подразделения, которые ранее находились на направлении от Авдеевки, также переброшены сюда для участия в боевых операциях.

Аналитик также заметил, ВСУ имеют достаточно серьезную оборонительную линию, что затрудняет действия противника:

"Для российских сил важно предотвратить продвижение украинских войск на их оборонительной линии, особенно к югу от Работино в направлении Токмака. Появление истребителей F-16 будет сигналом для украинских сил начать продвижение".

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