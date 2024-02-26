Украинские силы смогли провести несколько контратак и даже улучшили некоторые свои позиции.

Российские силы планируют захватить Купянск, что отражает подготовительные действия возле Сватово и Кременной. В этом регионе и у украинских военных, и у российских проводятся маневры и операции, рассказывает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Это направление ожидается одним из наиболее интенсивных в ближайшие дни, с основной задачей – захватом Харьковской области. Российские силы будут действовать с силовой группировкой из 100 тысяч военнослужащих" - заметил эксперт.

На передовой у Марьинки продолжаются действия противника, однако украинские силы смогли провести несколько контратак и даже улучшили некоторые свои позиции. Это свидетельствует о том, что несмотря на заявления российской пропаганды, ситуация неоднозначна и есть контрудары со стороны украинских вооруженных сил.

"В районах Бахмута, Ивановского, Андреевки и Клещеевки российские оккупационные силы также пытаются активизировать наступательные действия. Украинские военные удерживают важные высоты и позиции, необходимые для успешных контратак" - заметил эксперт.

Они продолжают держать противника под давлением, несмотря на значительные усилия со стороны российских сил.

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