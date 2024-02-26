Более 10 раз оккупанты пытались прорваться, но ВСУ каждый раз уничтожали их и отбрасывали.

По планам российских военных, украинские силы будут подвергаться атакам с флангов: на Запорожье ожидается большая группировка, а с Херсонщины - перекрытие южного логистического коридора из Крыма. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов предположил, оккупанты стремятся не только к наступлению, но и предотвращению окружения и перекрытия своих путей.

Дополнительные специальные подразделения были брошены в район Работино, что обеспечивает штурмовые действия со стороны оккупантов.

"Несмотря на некоторое отступление украинских военных на несколько сотен метров, они успешно проводят контрудары, и фронт не прорывается. Работино не захвачено, хотя враг фиксируется в некоторых секторах. Более 10 раз оккупанты пытались прорваться, но ВСУ каждый раз уничтожали их и отбрасывали" - заметил аналитик.

Ситуация постоянно меняется, идет боевое противостояние.

Также Жданов отметил, что российские силы уже начали попытки прорыва украинской обороны через Марьинский участок фронта.

"Россия стремится прорваться с севера в тыл украинских сил в Угледаре. Группировка российских войск на Запорожском направлении, численностью до 50 тысяч военнослужащих, начинает вступать в бой по приказу российского командования" - рассказывает эксперт.

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