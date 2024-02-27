Это создает благоприятные условия для десантников удерживать позиции и не допускать захвата.

ВСУ нанесли удары по российской группировке, готовившейся к спецоперации против морских пехотинцев, заметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. Эти бои унесли жизни как минимум 60 человек, а количество раненых неизвестно.

"Ситуация на Херсонском направлении крайне сложная, и даже при высокой степени подготовки вести операции затруднительно. Однако нам помогает мощный удар с правого берега реки, где мы используем ракетные и артиллерийские системы" - заметил эксперт.

Это создает благоприятные условия для наших десантников удерживать позиции и не допускать захвата плацдарма противником. Этот плацдарм имеет стратегическое значение для нас в будущем. Также аналитик добавил:

"В случае начала наступательных операций этот сектор может стать ключевым для перерезания южного коридора и оказания удара с флангов на запорожскую группировку".

Также по сети распространяется информация о том, что Россия перемещает дополнительные силы и средства на Бахмутское направление.

"Оккупанты могут выбрать Бахмутский отрезок для вторжения или как отвлекающий маневр, чтобы разрядить украинские силы на два оперативных направления с большим разбросом по линии фронта. Это также может создать максимальные трудности из-за переброски украинских резервов с одного направления на другое" - заметил эксперт.

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