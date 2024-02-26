Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" , это связано с письмом МВФ в адрес НБУ, которое не обнародуется.

В МВФ сомневаются, что такой индивидуальный подход соответствует Стратегии смягчения валютных ограничений.

Как сообщалось, Кабмин попросил НБУ разрешить "ВФ Украина", ДТЭК, "Метинвесту", "Интерпайпу" и "Кернел" платежи по евробондам из Украины. При этом, согласно источникам, МВФ не рекомендует разрешить выплаты.

В свою очередь МВФ сомневается. В частности, глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей направил письмо украинским властям в связи с обращением правительства к Национальному банку Украины (НБУ) с просьбой разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.

Как утверждают собеседники агентства, в МВФ сомневаются, что такой индивидуальный подход соответствует Стратегии смягчения валютных ограничений утвержденной Нацбанком летом прошлого года во исполнение обязательств по программе расширенного финансирования EFF.

Один из источников добавил, что обеспокоенность в Фонде также вызывает достаточно значительная сумма возможных выплат и возможное влияние таких решений на предстоящие переговоры Украины о реструктуризации суверенных еврооблигаций с коммерческими кредиторами.

Агентство Bloomberg в четверг сообщило о высокой вероятности достижения по итогам работы миссии соглашения на уровне персонала (SLA) по обновленному перечню экономической и финансовой политик для третьего пересмотра программы EFF. Это открывает дорогу к выделению советом директоров в марте этого года четвертого транша по программе в размере SDR663,9 млн (около $882 млн по текущему курсу).

Кабмин распоряжениями от 6 и 13 февраля одобрил ходатайства к НБУ с просьбой разрешить компаниям "ВФ Украина", ДТЭК, "Метинвест", "Интерпайп" и "Кернел" платежи из Украины по евробондам и другим обязательствам перед внешними кредиторами. В прилагаемых документах отмечалось, в частности, что такие решения позволят сохранить доверие инвесторов, сберечь компаниям, многие из которых являются крупнейшими экспортерами, валютные средства и обеспечить их более эффективную и стабильную работу в будущем.

Согласно расчетам агентства "Интерфакс-Украина", общая сумма ходатайств составляет свыше $1,8 млрд.