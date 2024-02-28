Ряд зернотрейдеров скупают у фермеров внутри страны по дешевке зерно, зачастую на грани или даже ниже себестоимости.

Об этом пишет у себя в телеграм канале экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Вывозят зерно за границу, продают с дисконтом, а валютную выручку в страну не возвращают (и такой уже накопилось 12 млрд дол, но это по всем каналам и видам экспорта).

Более того, с помощью фиктивных справок о банкротстве контрагента умудряется снимать эти суммы с валютного контроля в украинских банках и даже получают возмещение НДС от государства (хотя невозврат валютной выручки - один из индикаторов невозмещения НДС).

При этом, это зерно идет валом в западном направлении, разрушая стратегические отношения с теми же поляками, у которых выборы идут за выборами (прошлой осенью - парламентские, в этом апреле - местные).

Прошлой осенью мы испортили отношения с PiS Качинского, а сейчас - с Гражданской платформой Туска.

В результате всей этой даижухи у нас в пассиве:

- вывезенное с убытками для фермеров зерно;

- миллиарды долларов невозвращенной валютной выручки;

- десятки миллиардв гривен возмещенного сырьевикам за счет государства НДС;

- испорченные отношения с Польшей и заблокированная для других грузов западная граница.

В активе только миллиарды долларов в карманах нескольких зернотрейдеров, точнее на их счетах за рубежом.

Странная формула "успеха" во время войны, не находите?