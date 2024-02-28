Ряд зернотрейдеров скупают у фермеров внутри страны по дешевке зерно, зачастую на грани или даже ниже себестоимости.
Об этом пишет у себя в телеграм канале экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.
Вывозят зерно за границу, продают с дисконтом, а валютную выручку в страну не возвращают (и такой уже накопилось 12 млрд дол, но это по всем каналам и видам экспорта).
Более того, с помощью фиктивных справок о банкротстве контрагента умудряется снимать эти суммы с валютного контроля в украинских банках и даже получают возмещение НДС от государства (хотя невозврат валютной выручки - один из индикаторов невозмещения НДС).
При этом, это зерно идет валом в западном направлении, разрушая стратегические отношения с теми же поляками, у которых выборы идут за выборами (прошлой осенью - парламентские, в этом апреле - местные).
Прошлой осенью мы испортили отношения с PiS Качинского, а сейчас - с Гражданской платформой Туска.
В результате всей этой даижухи у нас в пассиве:
- вывезенное с убытками для фермеров зерно;
- миллиарды долларов невозвращенной валютной выручки;
- десятки миллиардв гривен возмещенного сырьевикам за счет государства НДС;
- испорченные отношения с Польшей и заблокированная для других грузов западная граница.
В активе только миллиарды долларов в карманах нескольких зернотрейдеров, точнее на их счетах за рубежом.
Странная формула "успеха" во время войны, не находите?