Экзорцистка Isita Gaya объяснила, что все события на нашей планете происходят потому, что наша боль позволяет этому, поэтому люди должны отбросить негатив в себе и открыть глаза в другой реальности.

Об этом она на канале «Прогноз».

Они (ред. – россияне) на самом деле больше говорят, чем могут сделать. У них есть большая надежда на выборы в Америке и на то, что изберут Трампа, и они будут держаться, стараться удержаться до выборов. Они очень надеются, что ситуация с приходом Трампа в Америке для них улучшится. Вот и все.

Но надо понимать на высшем уровне, что, когда происходит какая-то игра на сцене, вне сцены происходит совсем другая игра. И мы не все знаем, очень много от людей скрывается, очень много закрытой информации.

Многие процессы связаны между собой. Если происходит какая-то отрицательная ситуация, на 90% это кому-то выгодно, и кто-то получает в этот момент очень большие деньги, а кто-то умирает. И такая ситуация существует на этой планете, потому что мы позволяем ей быть. Наша внутренняя боль позволяет этому быть, и мы играем в такую мучительную игру, в эту боль.

Все может быть, но вы должны сформировать намерение, что все, вы избавляетесь от всей боли, всей ненависти, всех отрицательных черт внутри себя. Вы готовы избавиться и открыть глаза в новой реальности, в счастливой реальности, вы готовы. Вот эта готовность как раз нас и переведет в ту временную ветвь, где нет этой проблемной ситуации.

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