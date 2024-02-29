Тарологиня Людмила Хомутовская прокомментировала ситуацию на фронте после ухода ВСУ из Авдеевки и рассказала, как далеко зайдут россияне и когда ВСУ разрушат все их планы.

Об этом она рассказала на канале "Прогноз".

Остановится ли враг? Или он сейчас максимально до выборов будет нагонять страх на нас и захватывать эти села?

Я не могу сказать, что он сейчас остановится. Все-таки враг сейчас в силе, и это наступление будет продолжено. Будут ли нагонять? Да, к сожалению, будут нагонять, потому что это как бы часть тайной операции, для этого все было подготовлено, чтобы это было «ура, россия», чтобы Иерофанта порадовать. Здесь даже соединение Звезда и Иерофант – это все для телевизора делается.

Так что сейчас они будут двигаться. Далеко ли они зайдут? Вот я не уверена, что они очень далеко зайдут, потому что это будет остановлено. Вот что хотите, говорите, а оно будет остановлено. Это нечто своевременное.

Вот они сейчас дойдут до определенного периода, а мы потом вернем свои земли?

Да, вернем мы эти земли, хотя очень большой ценой, очень больно, мы это вернем. Но, к сожалению, сегодня из того, что я вижу, не могу об этом не сказать… Происходящее - это театр продуманный, часть плана, и он потом накроется Башней. Условно нам говорят, что это разыграно.

Единственное, что оно не так пойдет, как запланировали. Вот оно не так пойдет. Они что-то планируют большее, как вы видите, Башня не даст, не пойдет, там оно развернется по-другому. И даже не могу сказать, как развернется, потому что нам дают Дурака, а он здесь не на уровне дурака даже, а как фол. Это такой случай происходит, что-то такое, что никто не ожидал. А вот вам surprise, так что предстоит какой-то surprise, что не ожидается сегодня, даже мысли туда не идут.

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