Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Залужный стал политической фигурой против своей воли еще раньше. Почему? Потому что в Залужном часть украинцев, которые не воспринимали Зеленского, не были его симпатиками и тому подобное, увидели того во власти, кому они доверяют. И он на себе аккумулировал часть протестного электората», – объясняет Олег Саакян.

Так что, констатирует он, Залужный уже с самого начала был фигурой в определенной степени политизированной, он был носителем симпатий, в нем видели стоп-кран для Зеленского. То есть, отмечает эксперт, предполагается, что в случае критической ситуации Залужный со своим авторитетом скажет президенту «нет». Хотя, рассуждает он, сказал бы он «нет» или не сказал, мы не знаем, но все считали, что он может это сделать.

«Поэтому в национальном эпосе борьбы с россией он уже легендаризировался и в частности с определенным политическим признаком. Номер два – Залужный ушел с чеком без вписанной суммы от украинского общества. Он может конвертировать безумный уровень симпатии к нему и доверия в любую область, в которую он захочет, в том числе и политическую», - добавляет Олег Саакян.

Тем не менее, уверен гость программы, идти в политику – это самый невыгодный курс конвертации доверия Залужного. По его мнению, если Залужный хочет иметь политические влияния, он должен их создавать с поля, не связанного с политикой, то есть из других сфер со своим авторитетом он имел больше политического веса, чем как политик.

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