Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что с октября 2023 года россияне зондировали фронт и определялись с направлениями, поэтому сейчас они сконцентрировались на трех из пяти.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Купянское направление, северо-восточное. Враг несколько снизил интенсивность своих атак, наши силы уверенно держат оборону. Прорваться ни в районе Сеньковки, ни в районе Табаевки врагу не удается. Они используют разные виды вооружений, но в последнее время несколько активность уменьшилась», - сообщает Александр Мусиенко.

Очевидно, объясняет он, дается в знаки то, что они не могут на сегодня в равной степени наступать по всем направлениям на фронте. Если мы возьмем октябрь 2023 года, напоминает эксперт, то увидим, что тогда враг начинал наступательные действия по многим направлениям, то есть фактически интенсифицировался на Востоке, они пытались вести наступательные действия и на Юге, и левобережье Херсонщины.

«Однако потом российские войска определились с направлением удара и сконцентрировали там огромное количество войск – это Авдеевка. В результате понесли колоссальные потери, по меньшей мере 47 000 погибших, раненых, большое количество утраченной техники. Зашли в Авдеевку с большими потерями, сконцентрировав там силы», – рассказывает Александр Мусиенко.

То есть, объясняет эксперт, когда враг проводит такие действия по нескольким направлениям, это он пытается изучить, где оборона слабее, то есть они зондируют фактически линии, и там уже ведут наступательные действия, определяются с направлениями, которые для них становятся основными. И так, констатирует он, из 5 направлений сейчас осталось 3: Бахмутское, Авдеевское на Часов Яр и Марьинское на Новопавловку.

Как сообщала Politeka, Ермолаев объяснил, что сейчас у нас есть российско-украинская кровавая война, но ситуация в мире бросает тень на весь европейский континент.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал информацию по уничтожению патрульного сторожевого корабля «Сергей Котов».