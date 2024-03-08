Рубини утверждает, что предлагаемая программа экономической политики Трампа представляет собой наиболее серьезную угрозу для мировой экономики и рынков.

Потенциальное переизбрание Дональда Трампа президентом США рассматривается экономистом Нуриэлем Рубини как существенная угроза мировой экономике, в первую очередь из-за ожидания более жесткой протекционистской торговой политики. Об этом сообщает «businessinsider».

Рубини предупреждает, что победа Трампа на второй срок может усугубить существующую геополитическую напряженность, включая конфликты на Украине и в секторе Газа, а также потенциальную возможность холодной войны между Соединенными Штатами и Китаем в ближайшее десятилетие.

Рубини подчеркивает основные проблемы, связанные с экономической политикой Трампа, в частности ожидаемое усиление протекционистских торговых мер. Трамп уже обозначил план повышения налогов на американский импорт с 2% до 10%, шаг, который может спровоцировать торговую войну с важными партнерами США.

Рубини выражает обеспокоенность по поводу потенциальных последствий, таких как дедолларизация, сбои в цепочках поставок и различные экономические проблемы.

По мнению Рубини, ожидаемая торговая война может привести к снижению темпов экономического роста и повышению инфляции, что сделает ее наиболее значительным геополитическим риском в ближайшем будущем.

Это особенно проблематично для Соединенных Штатов, где экономика уже сталкивается с проблемами из-за замедления роста ВВП и инфляции, превышающей целевой показатель Федеральной резервной системы в 2%.

Рубини также предполагает, что президентство Трампа может способствовать риску стагфляции. Это объясняется скептической позицией Трампа в отношении изменения климата и возможностью замены председателя Федеральной резервной системы кем-то, более склонным к преждевременному снижению процентных ставок, что потенциально может привести к дальнейшему росту инфляции.

Кроме того, Рубини предупреждает о потенциальном углублении долговой ямы США из-за обещанного Трампом снижения налогов, что может привести к усилению финансовой нестабильности. Быстрое накопление долга при нынешних темпах расходов создает риск финансового кризиса.

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