В сети появились кадры, как российский военный стреляет в направлении позиций ВСУ из-за спины украинского пленника.

Такую картину не обошел вниманием эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

На кадрах видно, как десантник вражеской армии стоит за спиной у пленника, и положив дуло автомата ему на плечо стреляет в направлении позиций Вооруженных сил Украины.

Репко говорит, что такой кадр это не редкость. Большинство казней и военных преступлений России совершают бойцы ВДВ - элитные подразделения русской армии.

Эксперт считает, что это свидетельствует о том, что такие расправы происходят регулярно и находят одобрение среди высшего российского командования.

Ранее Politeka также писала о трагедии, которая произошла с мужем после визита в ТЦК. Речь идет о случае на Тернопольщине, когда мужчина потерял сознание в территориальном центре комплектования и после этого умер. Мужу было 49-лет. После такого инцидента люди вышли на протест и потребовали объяснения от ТЦК и власти.

Также Politeka сообщала о 29-летнем мужчине, умершем на третий день после мобилизации. Его сообщили, что 14 февраля их сын пошел на прием к врачу и не вернулся домой. Позже он позвонил по телефону и сказал, что проходит военно-врачебную комиссию. Однако 16 февраля родители уже проинформировали о его смерти. Почему мужчина оказался во ВЛК, а позже – на полигоне, никто не знает.

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