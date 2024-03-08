Экстрасенс Дарина Фрейн заявила, что у Запада действительно есть намерения отправить свои войска в Украину, для этого нужен только прецедент.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Эммануэль Макрон планирует вообще помогать Украине человеческим ресурсом. Увидят ли французские легионеры львовские круассаны?

Обязательно. Я еще в начале войны, когда давала вот эти мои лютые твиты, пророчества, сказала, что очень много иностранных легионов будет.

Официально Франция поддержит желание Эммануэля Макрова военно поддержать Украину? И вообще другие страны будут вводить сюда свои войска? Или мы все будем своим ресурсом тянуть?

Вот нужен один пример. Один сделает – и все начинают за ним делать. Все ждут того, кто будет первым и кто не испугается.

Страны Европы будут поддерживать военным потенциалом, человеческим ресурсом украинских военных?

Они уже это делают, так скажем, неофициально. Никто ж не видит, какое количество есть представителей других стран как частные военные компании. Первый прецедент, походу, да, будет с Францией. Это должно связано еще быть с русскими выборами.

А как связаны эти события?

Чтобы мотивировать людей в россии: показать им, что вы воюете против всего мира, зачем вы это делаете, вам точно все это нравится, вы точно готовы за него голосовать? Понятно, что они там не голосуют, в плане, что там как-то это решается по-другому, там сколько бы не было бюллетеней, а победит путин.

Но именно перед вот этими выборами как раз готовятся важные заявления о том, что здесь будут воевать легионы Франции и еще нескольких стран. Но, опять же, американцы тоже могут приехать, они за океаном, но есть кораблик, есть самолетик, прилетели да приплыли.

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