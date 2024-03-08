Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал назначение Залужного на должность посла Украины в Великобританию и объяснил, с чем связано это решение.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего эксперт отмечает, что очень важно, что у нас наконец будет посол в Великобритании, ведь с лета 2023 года его не было. А Британия, подчеркивает он, наш ключевой партнер, который проводит встречи, аккумулирует усилия, собирает и объединяет политическую поддержку.

«О фигуре генерала Залужного. Я считаю, что это нормальное предназначение, важно, чтобы была команда вокруг него профессиональная, потому что, разумеется, у него нет опыта дипломатической службы, он все-таки военный, и он занимался этим всю жизнь. Но были случаи в истории, когда фактически и на дипломатической ниве, и при международных переговорах, и в ситуациях антикризисного менеджмента военные себя проявляли довольно хорошо. Надеюсь, что так будет и с господином Залужным», – комментирует Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, очевидно, Залужный и сам тяготел к дипломатической, политической работе, в конце концов, и диссертацию защищал, то есть готовился к этому. По мнению эксперта, Залужный и сам согласился на должность посла, теперь решение принято, он помогал Украине на поле боя, а теперь – на международной арене.

«Снимается несколько вопрос о политическом бурлении, которым хотели воспользоваться отдельные политики, политические силы. Использовать авторитет бывшего главнокомандующего, его народную поддержку, разными способами его привлечь к оппозиционным силам, поддерживать их, пойти в политику, и под флагом фигуры генерала Залужного пройти дальше и занять должность, то есть, опять же, прийти к власти. Таков был план», - отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Рейтерович заявил, что россияне потратили уже на сегодня большие деньги на организацию «Майдана-3».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал материал The Wall Street Journal о том, что Зеленский отправил в Судан наших спецназовцев.