Тарологиня Стелла прокомментировала ситуацию в Белгородской области и заявила, что там будет много потерь, разрушений, взрывов и боев, которые просто так не закончатся.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

А что же тогда ожидает Белгород и насколько успешной будет вот эта вылазка легиона «Свобода России»? Каковы будут последствия этих действий?

Все, это разрушение, потери. Пятерка кубков – это карта, когда что-то оплакивают. Потому что будут очень активны военные действия. Смотрите, что падает. Во-первых, Пятерка кубков – это потери. Маг – действует активно. Королева мечей и Шесть жезлов.

Я не знаю, поздравлять ли? Белгородская Народная Республика переходит в Украину. То есть те люди, которые туда заходят, будут делать то, что они делают, и достаточно успешно. То есть по Белгороду будет очень весело.

Возьмут ли под контроль Белгородскую Республику? Если да, это будет на совсем?

Шестерка жезлов же и есть как под контролем. То есть те люди, которые заходят, одержат какую-то победу. Но, во-первых, есть такой момент, там предательство все же. Бросят ли россияне туда какое-нибудь сопротивление? Да, там будет работа проведена. Там будут бои. Слушайте, там будут идти бои как бы с двух сторон, одна сторона и другая сторона, то есть россияне. Двойка пентаклей – это с одной стороны, и с другой – Туз мечей.

Да, там будут бои, там будут взрывы, это будет война в Белгороде, это война. И я так думаю, что она более успешна на нашу сторону. Потому что там карта победы. У тех, кто туда зашли, есть преимущество.

Как сообщала Politeka, Бюн сообщила, что пока Трамп действительно имеет жесткую риторику по отношению к Украине, но он может ее изменить.

Также Politeka писала о том, что Ланг заявила, что в россии произойдет настоящая катастрофа, и последствия для них будут ужасающими.





