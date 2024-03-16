Медиум Анна Атаманова сделала расклад таро и сообщила, что сейчас угроза существует для всей Украины, а между тем легион «Свобода России» и «РДК» наводят порядки в Белгороде и Курске.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Какие области Украины больше всего находятся в опасности?

Опять же, Одесса, Одесщина, туда в сторону Полтавщины, где-то так. По всей Украине. Будет месть, они будут мстить, потому что наш план и наши действия неожиданны для россиян. В россии будет все чаще бухкать и полыхать.

Легион «Свобода России» вошел в Белгород. Реально ли нам оттеснить войска рф в Белгороде и занять Белгородскую область?

Не очень будут реагировать сейчас, потому что надеялись на реакцию. Ну, там будет, да, немножко треш. Вирус идет в россию, какая-то идет химическая и атака.

А откуда идет?

Ну, скажем так. Свои, которые за нас и против россии.

То есть это будет распыляться среди масс народа?

Угу. Вода, заражение води. Жертвы будут.

россия уже использовала такие методы в Украине?

Да, к ним пошло, да.

То есть это их технология?

Угу.

А Курская область? Что там будет происходить?

То же, химическая атака будет, отравление воздуха. И с моря. 20-ого числа что-то будет интересное, в конце месяца. Химия, вирусы, детские, к сожалению, подростки, нужно защищать нам детей. Крым, там тоже будет, возле, на воде.

Как сообщала Politeka, Ланг заявила, что в России произойдет настоящая катастрофа, и последствия для них будут ужасающими.

Также Politeka писала о том, что Стелла рассказала, как далеко зайдут «РДК» и легион «Свобода России».