Об этом он рассказал на канале “Контекст”.
“Большинство украинских пенсионеров после индексации получили надбавки к пенсиям в марте этого года. В целом средняя доплата составила 322 гривны, минимальная – это 100 гривен, а максимальная – 1500 гривен. Правда пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых в течение 3 последних лет пенсии, пенсии не индексируют”, - сообщил Эдуард Глеза.
По словам журналиста, выплаты у тех украинцев, которые вышли на отдых в течение нескольких последних лет, выше, чем у тех, кто вышел на пенсию до 2021 года. Как отметил Эдуард Глеза, те, кому все же индексировали выплаты в марте, могут ожидать очередного повышения пенсии уже в апреле этого года.
“В частности, пенсии вырастут у тех украинцев, которые на заслуженном отдыхе продолжают работать. Также пенсионные выплаты увеличатся для 65-летних пенсионеров, имеющих полный страховой стаж”, - заявил Эдуард Глеза.
Как писала ранее Politeka, прибавка к пенсиям назначается украинцам: кто может получить и сколько доплачивают.
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