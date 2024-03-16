Журналист Эдуард Глеза сообщил, что пенсионные выплаты не увеличат для тех, кто вышел на пенсию после 2021 года.

Об этом он рассказал на канале “Контекст”.

“Большинство украинских пенсионеров после индексации получили надбавки к пенсиям в марте этого года. В целом средняя доплата составила 322 гривны, минимальная – это 100 гривен, а максимальная – 1500 гривен. Правда пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых в течение 3 последних лет пенсии, пенсии не индексируют”, - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, выплаты у тех украинцев, которые вышли на отдых в течение нескольких последних лет, выше, чем у тех, кто вышел на пенсию до 2021 года. Как отметил Эдуард Глеза, те, кому все же индексировали выплаты в марте, могут ожидать очередного повышения пенсии уже в апреле этого года.

“В частности, пенсии вырастут у тех украинцев, которые на заслуженном отдыхе продолжают работать. Также пенсионные выплаты увеличатся для 65-летних пенсионеров, имеющих полный страховой стаж”, - заявил Эдуард Глеза.

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