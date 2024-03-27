Огурцам в горшках требуется много вертикального пространства - это главная сложность.

Однако, если вы выберете кустовой сорт вместо вьющегося сорта или предоставите место для разрастания огурца, добавив кол или решетку - задача упростится.

Используйте хорошо дренированную, питательную почву и поддерживайте ее во влажном состоянии на протяжении всего вегетационного периода, чтобы помочь вашему огурцу в горшке расти.

Первым делом выберите кустовой сорт огурцов для горшков. В общем, кустовые сорта легче выращивать в горшках, чем сорта виноградной лозы, которым нужна решетка, чтобы подниматься и раскладываться по ней.

Выбор сорта, подходящего для горшка, увеличит ваши шансы на успех.

Добавьте отверстия, если в вашем горшке их нет. Хотя огурцы любят воду, стоячая вода может привести к повреждению корней. Если возможно, ищите горшок, в котором уже есть дренажные отверстия.

Тщательно промойте горшок горячей водой с мылом. В горшках могут содержаться бактерии, которые могут вызвать гниение огурцов.

Подготовьте опору. Для роста виноградных огурцов требуется решетка или кол. Хотя кустовые огурцы не требуют подвязывания, они от этого получают пользу.

Наполните горшок хорошо дренируемой почвенной смесью. Если вы хотите приготовить почву самостоятельно, попробуйте смешать 1 часть песка, 1 часть компоста и 1 часть торфа или кокосового волокна.

Сейте семена огурцов в горшок, как только погода прогреется до 21 °C. Для роста огурцам необходима температура почвы не ниже 21 °C. Во многих регионах урожай можно начать в июле, а урожай ожидать в сентябре.

Поместите горшок с огурцами в светлое место с солнечным светом не менее 8 часов.

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