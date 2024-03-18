Военный эксперт Александр Мусиенко пояснил, что восстание в Белгородской области нужно мотивировать политически, иначе кремль и дальше будет говорить, что это украинские ДРГ, а не граждане рф.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, когда россия захватывала украинские территории, то продвигала это под видом фейковых референдумов и создания непризнанных республик со своими народными полициями и тому подобное. То есть, констатирует он, это был такой политический концепт, и сейчас легиону «Свобода России», «РДК» и батальону «Сибирь» тоже нужен свой.

«Здесь концепт, я так понимаю, такой, что нужно бороться с путиным, с действующим российским режимом. Это совершенно правильно, но как дальше поступать? То есть освобождать и говорить, что это свободная территория от путина? Ну тоже возможно. Должен быть определенный политический концепт, который зацепит путина и всех. Это должно быть провозглашено. Почему? Потому что россия все это подавляет нарративом того, что это не россияне идут, а что это украинские ДРГ, соответственно, это украинские ДРГ, которые нужно уничтожать», - объясняет Александр Мусиенко.

Например, рассуждает он, эти повстанцы могли бы объявить белгородцам, что они будут здесь временной властью, а дальше нужно провести референдум, остаются они в составе федерации или становятся независимыми. Это, констатирует эксперт, можно сделать, и тогда это будет платформой, с которой можно работать.

Как сообщала Politeka, Атаманова заявила, что в россии будет все чаще бухкать и полыхать.

Также Politeka писала, что Мусиенко прокомментировал решение спикера Палаты представителей Джонсона вынести на голосование помощь Украине, но с лендлизом и кредитами.