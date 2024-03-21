Опытные огородники предупреждают, что планируя посадку кабачков, важно учитывать, какие овощи не следует сажать рядом. Это делается для того чтобы избежать конкуренции за питательные вещества и потенциальных негативных взаимодействий.
Специалисты назвали некоторые овощи, которые не следует сажать рядом с кабачками:
Огурцы.
И кабачки, и огурцы принадлежат к одному семейству и имеют схожие требования к питательным веществам и пространству. Их совместная посадка может привести к конкуренции за ресурсы и увеличить риск обмена болезнями.
Тыква.
Точно так же, как и огурцы, тыквы растут аналогично кабачкам, и могут конкурировать за пространство и питательные вещества.
Картофель.
Картошка требует значительное количество питательных веществ из почвы, и ее посадка рядом с кабачками может привести также к конкуренции.
Помидоры.
Они нуждаются в особенном требовании к уходу. Они зависят от подвешивания и мульчирования, что может затенять низкорослые растения кабачков. Кроме того, посадка томатов рядом с кабачками увеличивает риск передачи болезней и вредителей между двумя культурами.
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