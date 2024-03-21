Если не сажать кабачки рядом с этими овощами, вы можете оптимизировать рост и урожайность ваших растений.

Опытные огородники предупреждают, что планируя посадку кабачков, важно учитывать, какие овощи не следует сажать рядом. Это делается для того чтобы избежать конкуренции за питательные вещества и потенциальных негативных взаимодействий.

Специалисты назвали некоторые овощи, которые не следует сажать рядом с кабачками:

Огурцы.

И кабачки, и огурцы принадлежат к одному семейству и имеют схожие требования к питательным веществам и пространству. Их совместная посадка может привести к конкуренции за ресурсы и увеличить риск обмена болезнями.

Тыква.

Точно так же, как и огурцы, тыквы растут аналогично кабачкам, и могут конкурировать за пространство и питательные вещества.

Картофель.

Картошка требует значительное количество питательных веществ из почвы, и ее посадка рядом с кабачками может привести также к конкуренции.

Помидоры.

Они нуждаются в особенном требовании к уходу. Они зависят от подвешивания и мульчирования, что может затенять низкорослые растения кабачков. Кроме того, посадка томатов рядом с кабачками увеличивает риск передачи болезней и вредителей между двумя культурами.

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