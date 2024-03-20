Появилась важная информацию, в которой сообщается, что, по словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, потенциальный второй срок Дональда Трампа на посту «будущего» президента, как ожидается, будет похож на его первый.

Однако, как отмечается, этот потенциальный срок будет в ускоренном порядке. Точку зрения Джонсона описали в «The New Yorker».

Майкл Джонсон отметил: «Трамп усвоил много болезненных уроков во время своего первого срока. То, чего мы достигли за первые два года его президентства, впечатляет».

Также важно отметить, что действующий президент Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в Джорджии, позиционируя себя как претендент на президентскую «гонку» в ноябре.

Нужно также учитывать, что соперница бывшего президента Дональда Трампа Никки Хейли решила выйти из данных президентских «гонок» в Соединенных Штатах Америки.

Еща немаловажно напомнить, что Трамп пригласил Байдена на дебаты после отказа Хейли от участия в президентских выборах США.

Что касается самих выборов президента США, то они намечены на 5 ноября 2024 года.

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