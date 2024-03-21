Эти опасения подчеркивают необходимость прозрачности и подотчетности в отношении источников финансирования юридической защиты Трампа.

Заявление бывшего адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна о потенциальной угрозе национальной безопасности, которую создают юридические проблемы бывшего президент США, вызвало обеспокоенность по поводу источника для оплаты его растущих счетов.

Соответствующее заявление было опубликовано на «msnbc».

Да, Коэн предупредил, что если Трамп получит деньги от зарубежных стран для покрытия своих долгов, это может поставить под угрозу безопасность всей Америки.

Коэн подчеркнул возможность того, что Трамп может обратиться за финансовой помощью к иностранным организациям, таким как Саудовская Аравия, Катар, или даже к России.

Бывший адвокат Трампа подчеркнул, что такие сценарии могут привести к тому, что бывший президент США окажется в долгах перед другими странами, что потенциально подорвет национальную безопасность.

Кроме этого, команда юристов Трампа недавно указала в судебных документах, что они не смогли обеспечить залог в размере 464 миллионов долларов, необходимый по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.

Даже несмотря на попытки провести переговоры со страховыми компаниями, в том числе с одной из крупнейших в мире, им не удалось получить необходимые деньги.

Данная ситуация явно вызвала обеспокоенность среди законодателей и экспертов по поводу последствий для нацбезопасности, если Трамп будет избран президентом на следующий срок.

Также член палаты представителей от Демократической партии Шон Кастен и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон выразили беспокойство, что иностранные государства могут использовать финансовую уязвимость Трампа для продвижения своих собственных интересов.

Да, многомиллионные судебные расходы Трампа, о чем свидетельствуют сами цифры, потраченные на судебные издержки, вызывают вопросы о его финансовой стабильности.

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