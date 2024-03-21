Вы сможете легко подключить свой ноутбук к телевизору с помощью кабеля HDMI или соединения Wi-Fi, что позволит вам наслаждаться любимым контентом на большом экране.

Для многих не секрет, что подключение ноутбука к телевизору может улучшить качество просмотра, позволяя наслаждаться контентом на большом экране.

Эксперты назвали в интернете несколько эффективных способом, как вы можете подключить свои устройства, используя как проводной HDMI, так и беспроводной Wi-Fi.

Подключение через HDMI:

Выключите компьютер и телевизор, чтобы предотвратить потенциальный ущерб.

Вставьте один конец кабеля HDMI в телевизор, а другой конец в соответствующий порт HDMI на компьютере или ноутбуке.

Включите оба устройства. Если подключение выполнено успешно, экран телевизора может слегка мигать.

Затем обязательно настройте вход телевизора в режим HDMI для приема сигналов от внешних источников.

На вашем компьютере настройте параметры дисплея. В Windows 7 и 8 щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, перейдите в «Разрешение экрана» и выберите подходящее устройство. В Windows 10 с помощью пульта дистанционного управления выберите вход HDMI на телевизоре и настройте параметры проецирования на компьютере.

Вам останется только перезагрузить ноутбук или компьютер, чтобы применить настройки.

Настройка звука:

Щелкните правой кнопкой мыши значок динамика на панели задач и выберите «Устройства воспроизведения».

В окне «Устройства воспроизведения» найдите динамики телевизора и установите их в качестве устройства воспроизведения по умолчанию.

Сохраните настройки и проверьте, правильно ли работает звук.

Подключение через Wi-Fi:

Включите Wi-Fi на компьютере и телевизоре.

На компьютере перейдите в «Пуск» > «Система» > «Дисплей» > «Несколько дисплеев» и выберите «Подключиться к беспроводному экрану».

Выберите из списка нужное устройство и согласитесь на запрос подключения на экране телевизора.

DLNA:

В первую очередь создайте на жестком диске общую папку с английским названием.

Откройте свойства папки, перейдите в «Доступ» и выберите опцию «Расширенная настройка» – «Открыть общий доступ».

Подключите телевизор к той же сети Wi-Fi, что и компьютер.

Получите доступ к общей папке на телевизоре и воспроизведите мультимедийный контент.

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