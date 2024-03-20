Минувшей ночью под вражеским огнем снова оказалась Днепропетровская область, есть последствия атак.

Ночью было громко в Синельниковском районе Днепропетровской области, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

От вражеской атаки предварительно пострадали 5 человек.

«Среди них целая семья, дом которой разбили оккупанты. Брат с сестрой – 12 и 19 лет, 57-летний отец – в состоянии средней тяжести. Сильнее ранена 47-летняя женщина. "Тяжелая". Все четверо – в больнице», - сообщили в ОГА.

На пораженной территории повреждены дома. Последствия безжалостной атаки еще уточняются.

Всего за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 114 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения», - говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

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