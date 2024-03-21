В анализе, который написан для The Financial Times, аналитик Мартин Вольф предполагает, что действия Дональда Трампа как кандидата в президенты могут непреднамеренно привести к победе РФ над Украиной.

В августе прошлого года администрация Байдена запросила у Конгресса финансирование для Украины. Однако Трамп выступил против этих усилий, отдав приоритет своему желанию подорвать президентство Джо Байдена.

Несмотря на поддержку обеих партий в Сенате, законопроект о помощи гражданскому населению Украины, Тайваня, Израиля и сектора Газа застопорился в Палате представителей под руководством спикера Майка Джонсона, которого Вольф называет «пуделем» Трампа.

Это нежелание было вызвано опасениями репрессий со стороны Трампа и по поводу перспектив переизбрания. Влияние бывшего президента США на Республиканскую партию, характеризующееся прежде всего лояльностью, позволило ему осуществлять контроль над партийными законодателями.

Также Вольф подчеркивает доблестное сопротивление Украины российской агрессии на протяжении двух лет, подчеркивая минимальное участие сил НАТО.

Еще он предупреждает об ужасных последствиях, если США откажутся от Украины, включая ослабление альянсов и потенциальное распространение ядерного оружия.

Подобный отказ подорвет доверие к Соединенным Штатам во всем мире и изменит геополитическую динамику, что будет иметь последствия, схожие с последствиями межвоенного периода.

Более того, аналитик предсказывает длительную войну на истощение, подчеркивая важность того, чтобы западные союзники снабжали Украину необходимыми ресурсами. Отказ от Украины в трудную минуту будет означать слабость Запада и может привести к краху сильнейшего альянса.

В конечном итоге Мартин Вольф подчеркивает важность момента, заявляя, что решения, принятые сейчас, будут определять траекторию развития Соединенных Штатов и мира в целом.

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