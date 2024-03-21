Эти события свидетельствуют о продолжающихся усилиях Трампа по формированию своей команды и стратегии для потенциальных будущих политических начинаний.

Согласно недавним событиям, о которых сообщает Bloomberg, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп принял решения относительно потенциальных членов своей администрации, включая выбор кандидата в вице-президенты и ключевые должности в правительстве.

Важно отметить, что Трамп решил не выбирать своим кандидатом на пост вице-президента Рамасвами, который известен своими противоречивыми взглядами на Украину. Однако источники указывают, что бывший президент США рассматривает возможность предложить Рамасвами должность в правительстве, в частности, министра внутренней безопасности.

Рамасвами, который известен как предприниматель с опытом работы в семье индийских иммигрантов, рассматривается некоторыми союзниками Трампа как идеальный кандидат на эту роль из-за его обширного опыта публичных выступлений.

Кроме того, его наследие потенциально могло бы смягчить критику иммиграционной политики Трампа.

Сообщается, что в процессе принятия решений Трампом при оценке потенциальных кандидатов приоритет отдается таким факторам, как лояльность, идеологическая ориентация и электоральная жизнеспособность.

Среди других людей, которые привлекли внимание бывшего президента США своими должностями в правительстве, — бывший главный соперник Республиканской партии, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургум, член палаты представителей Элиза Стефаник и бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Более того, говорят, что Трамп ищет кандидата в вице-президенты, который движим не только вниманием, но и может способствовать получению значительного преимущества в гонке против президента Байдена.

Также в дополнение к этим соображениям агентство Bloomberg сообщает, что Кевин Маккарти, свергнутый спикер Палаты представителей, рассматривается в качестве ведущего кандидата на пост главы администрации Белого дома.

Также республиканцы Сената Майк Ли из Юты и Тед Круз из Техаса входят в число тех, кто рассматривается на роль генерального прокурора.

Читайте также:

Украинцев призвали не паниковать в случае победы Трампа: что рассказал Борис Джонсон

Всплыли подробности тайной спецоперации Трампа против Китая: что он хотел сделать

Джонсон рассказал о возможной сделке Трампа с Путиным: к чему нужно готовиться