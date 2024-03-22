Пока Путин остается у власти, настоящий мир остается недостижимым, а насилие может продолжаться.

Недавнее предложение Папы Франциска о том, что украинским лидерам следует признать поражение и положить конец войне с Россией, вызвало серьезное возмущение не только в Украине, но и в Восточной Европе.

Да, его высказывания, подразумевающие поражение Украины и неспособность осудить агрессию и военные преступления Москвы, подверглись резкой критике. Однако на фоне войны остаются вопросы о том, чем в конечном итоге она завершится.

The Guardian отмечает, что спустя два года после начала полномасштабной войны нет явных признаков появления победителя. Хотя отсутствие решающей победы может показаться некоторым позитивным моментом, предотвращающим катастрофические последствия, оно также продлевает страдания и неопределенность.

Отмечается, что сценарий поражения России в войне представляет собой серьезную опасность, особенно потому, что Путин изображает все это как битву против США и НАТО.

Также пишется, что поражение РФ может привести к более широким последствиям, включая потенциальное свержение Путина, как полагает большинство россиян. В отчаянии Путин может обвинить Запад и еще больше усилить напряженность.

И наоборот, если бы Украина проиграла, человеческие жертвы были бы разрушительными: миллионы беженцев бежали бы на запад.

Путин может попытаться установить контроль над всей страной или навязать поселения и марионеточный режим, что еще больше дестабилизирует Европу.

За этим последуют экономические потрясения, гонка вооружений и усиление крайне правых и пророссийских популистских партий.

Более того, в таком случае авторитету США и НАТО может быть нанесен непоправимый ущерб, если они не смогут адекватно поддержать Украину. Министр обороны США Ллойд Остин предупредил о катастрофических последствиях, если Путин беспрепятственно добьется успеха.

Помимо этого американские эксперты по внешней политике Ричард Хаас и Чарльз Купчан предполагают, что, хотя Украина по-прежнему привержена восстановлению территориальной целостности и привлечению России к ответственности, ее первоочередное внимание должно быть сосредоточено на защите и восстановлении территорий, находящихся под ее контролем.

The Guardian еще утверждает, что единственным жизнеспособным решением положить конец войне на справедливых условиях является отстранение Путина от власти законным путем.

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