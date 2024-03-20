Политолог Владимир Фесенко прокомментировал угрозы главы внешней разведки рф нарышкина французам в ответ на разговоры о введении войск в Украину.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Дело не только в провокациях, это информационная война вокруг конкретной темы. А тема - это уже не провокация, а реальность. Ну, пока реальность в виде политических заявлений, а не конкретных действий, но все-таки. Напомню, что президент Франции Макрон заявил о возможности, подчеркиваю, присутствия на территории Украины военных подразделений или военных специалистов стран НАТО», - отмечает Владимир Фесенко.

После этого, рассказывает он, начала обсуждаться тема присутствия французских войск или французских военных подразделений, возможно, военных специалистов ряда других стран. И нарышкин, продолжает эксперт, отреагировал, решил продолжить тему, развить ее, поскольку это касается сферы его компетенции как главы внешней разведки.

«Поэтому и заявления путина, и заявления нарышкина показывают, что в россии опасаются этого. Если бы они равнодушны были к этой теме, они бы на нее не реагировали вообще. А так, раз реагируют, значит, опасаются. Заявление, которое сделал нарышкин, - это попытка воздействовать на французское общественное мнение, на французских политиков, напугать, предупредить о возможных жертвах, о втягивании в войну и так далее», - объясняет Владимир Фесенко.

Тем не менее, констатирует эксперт, тема все равно обсуждается, хотя никто не знает, когда приедут французские военные в Украину. Пока, рассуждает он, этот вопрос является скорее теоретическим, нежели практическим.

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