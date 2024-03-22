Некоторые высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о евреях, голосующих за демократов, вызвали споры и даже осуждение.

Как сообщает The Guardian, Трамп заявил, что евреи, поддерживающие демократов, «ненавидят Израиль» и «ненавидят свою религию». Он также предположил, что таким людям должно быть стыдно, и предупредил даже о потенциальном уничтожении Израиля.

В ответ на эти скандальные заявления Белый дом осудил комментарии Трампа назвав «мерзкую и безумную антисемитскую риторику».

Да, представитель Белого дома Эндрю Бейтс подчеркнул твердую позицию президента Байдена против антисемитизма, сославшись на прошлые случаи, когда президент США осуждал подобную риторику, включая митинг белых националистов в 2017 году в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

Бейтс подчеркнул важность того, чтобы лидеры противостояли языку ненависти и сплачивали американцев против него, особенно перед лицом роста антисемитских преступлений и актов ненависти во всем мире.

Кроме этого, стоит напомнить, что предстоящие президентские выборы в США, запланированные на ноябрь, будут включать в себя борьбу между действующим президентом Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, который, согласно результатам праймериз, станет единственным кандидатом, представляющим Республиканскую партию.

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