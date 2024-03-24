Известный экстрасенс Ольга Стогнушенко сделала смелый прогноз относительно продолжительности и завершения войны в Украине.

По мнению Стогнушенко, война в Украине продлится чуть больше двух лет. Да, она прогнозирует, что конфликт должен завершиться уже к 2025 году.

Специалист подчеркивает необходимость скорейшего выхода из состояния войны, утверждая, что третьей годовщины не будет. Также она выражает надежду, что ее предсказания осуществятся, подчеркивая коллективное стремление к миру среди разумных людей.

Экстрасенс прогнозирует «две победы», знаменующие завершение войны, хотя конкретных сроков она не называет, ссылаясь на сложный и непредсказуемый характер жизненных событий.

война в Украине

Что касается прекращения обстрелов Украины, Стогнушенко ожидает внезапной остановки, что создаст напряженную атмосферу. Она прогнозирует, что будет сделано решительное заявление, сигнализирующее об окончании боевых действий, которые, как ожидается, произойдут в течение текущего года.

"Будет тишина. И она будет такой нервной. Обстрелы прекратятся, остановка будет внезапной. Будет резкое заявление, что конец. Это будет и это будет в этом году. Пусть это произойдет", - подытожила Ольга Стогнушенко.

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