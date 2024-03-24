Эти прогнозы вселяют надежду на прекращение войны в Украине, подчеркивая важность мира и стабильности в стране.

Известный экстрасенс Ольга Стогнушенко сделала смелый прогноз относительно продолжительности и завершения войны в Украине.

По мнению Стогнушенко, война в Украине продлится чуть больше двух лет. Да, она прогнозирует, что конфликт должен завершиться уже к 2025 году.

Специалист подчеркивает необходимость скорейшего выхода из состояния войны, утверждая, что третьей годовщины не будет. Также она выражает надежду, что ее предсказания осуществятся, подчеркивая коллективное стремление к миру среди разумных людей.

Экстрасенс прогнозирует «две победы», знаменующие завершение войны, хотя конкретных сроков она не называет, ссылаясь на сложный и непредсказуемый характер жизненных событий.

Что касается прекращения обстрелов Украины, Стогнушенко ожидает внезапной остановки, что создаст напряженную атмосферу. Она прогнозирует, что будет сделано решительное заявление, сигнализирующее об окончании боевых действий, которые, как ожидается, произойдут в течение текущего года.

"Будет тишина. И она будет такой нервной. Обстрелы прекратятся, остановка будет внезапной. Будет резкое заявление, что конец. Это будет и это будет в этом году. Пусть это произойдет", - подытожила Ольга Стогнушенко.

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