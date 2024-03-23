Следующий месяц станет решающим в борьбе за свободу и справедливость, а международная поддержка и стратегические победы сыграют решающую роль в формировании будущего.

Исследователь Оракула Леон Гауссер предсказал, что война в Украине скоро закончится, а серия решающих сражений, как ожидается, произойдет в апреле уже этого года

Гауссер подчеркивает, что начало заключительного этапа войны принесет как проблемы, так и надежду. Он описывает этот период, когда коллективное будущее формируется среди напряженных битв и испытаний.

«Следующий месяц определит многое - от силы нашей воли до глубины нашей веры. Мы переживем моменты, когда будет казаться, что тьма окутывает все вокруг, но именно в то время ярче всего засветят звезды Надежды и наша вера станет маяком, ведущим к победе», – утверждает Гауссер.

Да, он предсказывает моменты тьмы, но также подчеркивает появление надежды и веры как путеводных огней, ведущих к победе.

Также, по словам исследоват еля Оракула, предстоящий период будет решающим для украинцев, призывая их сохранять мужество, единство и непоколебимую веру в светлое будущее.

«Следующие месяцы могут быть испытанием для нас всех, но они же станут свидетелями нашей веры мужества и непреклонной решительности», - заявляет он.

Гауссер верит, что украинцы продемонстрируют единство и солидарность, объединив свои силы для коллективной победы и возрождения своей страны.

Читайте также:

Отсрочку потеряют многие мужчины: из нового закона о мобилизации удалили ряд категорий, подробности от адвоката

Новое направление удара: експерт рассказал, какие населенные пункты под угрозой

Провалили обе задачи: на южном фронте обвалились несколько участков