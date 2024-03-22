Об этом мало кто знает, но семена укропа состоят из большого количества эфирных масел, поэтому прорастают в почве довольно медленно. Ускорить процесс можно благодаря специальной обработке.

Вырастить укроп просто и легко, он не требует особого ухода.

Весной укроп высаживают, как правило, когда почва оттаяла, а воздух прогрелся до +2…+5 ℃ – с середины марта до конца мая. Все дело в том, что небольшие заморозки, когда температура не падает ниже -5 ℃, укроп может благополучно перенести.

В 2024 году благоприятные дни посадки укропа на основе лунного календаря: апрель: 6, 14, 16;

май: 12, 13, 31.

Для ускорения прорастания семян укропа нужно сначала замочить в воде на 48 часов. Это время необходимо для того, чтобы семена лишились эфирных масел. Тогда оно скорее прорастет. Уже через 5-6 дней после высева вы увидите первую маленькую лестницу. А если же не замачивать – зелень будет сходить до 2-2,5 недель.

Кстати, огородники советуют время от времени делать прореживание. Это считается важной частью ухода за укропом. Если этого не сделать, веточки не будут пышными и даже начнут желтеть.

На хорошо подготовленном субстрате подкормка укропу не требуется. Но иногда он желтеет, что свидетельствует о недостатке азота. Для нарастания зелени используют аммиачную селитру (удобряют зелень каждые 10-14 дней) не более двух раз за период выращивания.

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