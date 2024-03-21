Шаманка Сейраш рассказала, что «РДК», легион «Свобода России» и батальон «Сибирь» будут мутить воду на Белгородщине, пока смогут, но потом ситуация подвиснет.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Насколько долго там придержится РДК?

Задача стоит по Колесу Фортуны – процесс крутить до тех пор, пока процесс крутится, пока ребята не стали в какую-то глухую позицию, из которой дальше не происходит этого оборота колеса. То есть мы крутим колесо, пока крутим, пока есть что? Верно, Туз жезлов, социальный импульс. Словом, пока есть пыл, огонь и возможность, мы двигаемся.

Зачем мы там вообще лазим, зачем мы там вообще двигаемся? Мы там двигаемся для Семерки мечей – уничтожить ресурс, разведать ресурс, украсть ресурс. То есть мы буквально берем семь мечей и тянем их к себе домой, там взяли – сюда притащили, условно, или уничтожили. Словом, это в первую очередь для такого-то ресурсного момента.

Дальше эта ситуация пойдет в состояние Повешенного. Она перейдет в какое-то подвешенное состояние. Скорее всего, снова надвигают там на рф, намутят обстановку, и снова эта ситуация определенным образом зависнет.

К сожалению, я пока сегодня понимаю, что ребята будут вращать колесо не так долго, как нам бы хотелось. Вряд ли это будет поход и доход к москве, как это было у пригожина. Нет, там несколько иные задачи. Это все еще покачивается максимум от 5 до 12 дней. Это вот максимальная история, вероятнее всего, даже немного раньше.

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