Как бы далеко не зашел прогресс, часто мы все равно обращаемся к древним приметам. Еще бы, мудрость наших предков подскажет, как не навлечь на себя беду.

Испокон веков люди обращали внимание на приметы и суеверия, которые были связаны с человеческим телом, в особенности с волосами. Еще бы, наши предки верили, что именно через них осуществляется незримая связь человека с высшими силами. Считалось, что завладев волосинкой другого человека, можно полностью подчинить его своей воле. Влюбить в себя или наоборот – погубить. Существовали даже дни, в которые категорически запрещалось мыть голову, иначе беды точно не миновать.

Верить или не верить в приметы – личное дело каждого. Тем более никто не может сказать, сколько в них правды, а сколько суеверий. Однако народная память сохранила и донесла до наших дней массу разнообразных примет и поверий, связанных с волосами, некоторые из которых многие неосознанно стараются соблюдать и сейчас.

Так, например, многие моют голову в четверг, так как именно этот день считается самым удачным для избавления от грязи – как духовной, так и телесной. Вспомните только о Чистом Четверге во время Пасхальной недели! Есть, правда, одно "но": мыться следует очень рано, до солнечного восхода.

А вот первый день недели, понедельник, раньше считался днем колдовства, когда в дом могли проникнуть злые духи и прочая нечисть, поэтому мыть голову в этот день не разрешалось.

Если верить приметам, то если помыть голову в понедельник, то всю последующую неделю человека будут преследовать неудачи.

Еще один день, неблагоприятный для ухода за собой - пятница, ведь именно в этот день Спаситель принял мученическую смерть на кресте. Если помыть голову в последний будний день, велика вероятность того, что они станут ломкими и сухими.

Но еще более опасным считалось мыть голову в воскресенье. Все дело в том, что тратить воскресенье на заботу о своей внешности считалось грешным занятием, недостойным верующего христианина.

Современные же приметы говорят о том, что нельзя мыть голову в такие дни:

понедельник - это грозит потерей хороших идей, важной информации, нарушением планов;

пятница - может привести к сильной ссоре и даже разводу с любимым человеком;

воскресенье - из-за этого можно оказаться в финансовой яме, потерять деньги или работу.

Кроме того, эзотерики не рекомендуют мыть волосы перед важными событиями: совещаниями, деловыми встречами, экзаменами или праздниками. Из-за этого голова будет "пустой".

Среда — это нейтральный день. А вот вторник, четверг, суббота и воскресенье — это лучшие дни, чтобы привести себя в порядок и сохранить финансовую удачу.

Читайте также:

Удача от вас отвернется: в какие дни ни в коем случае нельзя стричь волосы

Как привлечь деньги и удачу в дом: старинные приметы, которые проверены временем

Начнутся сплошные беды: когда нельзя смотреть в зеркало и о чем говорят приметы