Появилась информация о том, что бывший президент США уже начал просить финансовой помощи у своих сторонников.

Уже ни для кого не секрет, что Дональд Трамп сталкивается с проблемами при уплате штрафов, наложенных на него судом штата Нью-Йорк по обвинению в мошенничестве. По данным Reuters, бувший президент США обратился к своим сторонникам за финансовой помощью, чтобы избежать конфискации активов.

Сообщается, что около миллиона сторонников предвыборного штаба Трампа получили сообщения с призывом сделать пожертвования, чтобы помочь Трампу избежать последствий штрафов. Сообщения включали такие лозунги, как «Убери свои грязные руки от башни Трампа!» и «Остановите охоту на ведьм против Трампа!»

Несмотря на федеральный закон, запрещающий использование средств предвыборной кампании на личные расходы, Трамп ранее использовал средства сторонников для оплаты своих юридических счетов, утверждая, что его судебные дела тесно связаны с политическим процессом.

Также есть сведенья, что помимо поиска средств у сторонников Трамп пытался получить средства от компаний-гарантов, но, ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Кроме того, как сообщается, бывший президент США рассматривает возможность назначения Пола Манафорта, человека, известного своим участием в политических скандалах, советником своей предвыборной кампании.

Стоит также отметить, что Лара Трамп, невестка Дональда Трампа, возглавляет Республиканский национальный комитет, который играет значительную роль в принятии решений о финансировании избирательной кампании.

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