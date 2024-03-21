Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что за внештатная ситуация произошла в Балтийском море с траулером «Капитан Лобанов», почему были взрывы и судно затонуло.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Внештатные ситуации – это тоже отдельная рубрика, они часто бывают в россии. Это уже тоже можно вводить как отдельную рубрику, я говорил, что будет еще больше. Просто есть вещи, которые закономерны, они вот развиваются так, потому что это так должно быть», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как он объясняет, если кремлю безразлично на внутреннюю ситуацию в государстве и все внимание идет на то, чтобы вести захватническую войну против Украины, то какая разница, что там с тем рыболовным флотом, в каком он состоянии, россия «великая» и все ее типа боятся То есть, констатирует эксперт, из-за этой бесхозяйственности и из-за того, что происходят такие ситуации, могут быть аварии, упущения, неудовлетворительное техническое состояние и тому подобное, вот и происходят такие события, они и будут происходить.

«Почему мы не слышим, что в Норвегии что-то произошло с кораблем, например? У них тоже очень развит рыболовный флот. Погуглите, и вы этого особенно там не увидите. Потому что есть определенные элементы, техника безопасности, меры, которые нужно применять, ремонты, технический надзор и т.д. А тут да, ну, на авось, ну, что ж, ну, надо же, давай вперед», - комментирует Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, на самом деле в Балтийском море происходят очень интересные вещи, россии нужно быть осторожнее. В частности, рассказывает эксперт, россия ставит там противодроновые ловушки, а между тем проходят учения НАТО, и Северная Европа активно перенимает опыт ВСУ, в частности, их работы в Черном море.

Как сообщала Politeka, Фесенко прокомментировал угрозы главы внешней разведки рф нарышкина французам в ответ на разговоры о вводе войск в Украину.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какие задачи российские добровольцы выполняют в Белгородской области.





