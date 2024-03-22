В Google рассказали всем пользователям, как со своего смартфона сделать пульт для телевизора без каких-либо проблем.

Чтобы использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления для Android TV, нужно выполнить действия, которые рекомендуют в официальной Гугл-справке.

Изначально откройте приложение Google TV на своем телефоне Android.

Нажмите на значок «Пульт дистанционного управления» в правом нижнем углу экрана.

Выберите «Поиск устройств...» вверху экрана.

Выберите свое устройство Android TV из списка доступных устройств.

Следуйте инструкциям на экране телефона и телевизора, чтобы завершить процесс настройки.

После настройки вы можете использовать физический пульт дистанционного управления или телефон для управления Google TV.

Убедитесь, что ваш телефон и устройство Android TV подключены к одной сети Wi-Fi:

Нажмите кнопку «Главное меню» на пульте дистанционного управления.

Перейдите к значку «Настройки» в правом верхнем углу экрана.

В разделе «Сеть и аксессуары» выберите «Сеть», затем «Дополнительнол», а затем «Состояние сети».

Проверьте имя сети Wi-Fi в разделе «Имя сети (SSID)» и убедитесь, что ваш телефон подключен к сети с таким же именем.

Чтобы проверить соединение на телефоне или внести изменения в настройки:

Откройте меню настроек вашего телефона.

Перейдите в «Сеть и Интернет», а затем выберите «Wi-Fi».

Найдите или измените сетевое подключение, чтобы оно соответствовало тому, к которому подключено ваше устройство Android TV.

Если у вас возникли проблемы с подключением или вам необходимо обновить соединение, вы можете перезагрузить устройство Android TV:

Отключите кабель питания от устройства Android TV.

Подождите около 10 секунд.

Снова подключите кабель питания к устройству Android TV.

После перезапуска при необходимости снова настройте приложение Android TV Remote Control.

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