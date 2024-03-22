Чтобы использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления для Android TV, нужно выполнить действия, которые рекомендуют в официальной Гугл-справке.
Изначально откройте приложение Google TV на своем телефоне Android.
Нажмите на значок «Пульт дистанционного управления» в правом нижнем углу экрана.
Выберите «Поиск устройств...» вверху экрана.
Выберите свое устройство Android TV из списка доступных устройств.
Следуйте инструкциям на экране телефона и телевизора, чтобы завершить процесс настройки.
После настройки вы можете использовать физический пульт дистанционного управления или телефон для управления Google TV.
Убедитесь, что ваш телефон и устройство Android TV подключены к одной сети Wi-Fi:
Нажмите кнопку «Главное меню» на пульте дистанционного управления.
Перейдите к значку «Настройки» в правом верхнем углу экрана.
В разделе «Сеть и аксессуары» выберите «Сеть», затем «Дополнительнол», а затем «Состояние сети».
Проверьте имя сети Wi-Fi в разделе «Имя сети (SSID)» и убедитесь, что ваш телефон подключен к сети с таким же именем.
Чтобы проверить соединение на телефоне или внести изменения в настройки:
Откройте меню настроек вашего телефона.
Перейдите в «Сеть и Интернет», а затем выберите «Wi-Fi».
Найдите или измените сетевое подключение, чтобы оно соответствовало тому, к которому подключено ваше устройство Android TV.
Если у вас возникли проблемы с подключением или вам необходимо обновить соединение, вы можете перезагрузить устройство Android TV:
Отключите кабель питания от устройства Android TV.
Подождите около 10 секунд.
Снова подключите кабель питания к устройству Android TV.
После перезапуска при необходимости снова настройте приложение Android TV Remote Control.
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