Политолог Виталий Кулик рассказал, что африканский Ренессанс сейчас ведет этот континент к сотрудничеству с россией, Китаем и Ираном, потому что они хотят свергнуть колониальное иго.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам гостя программы, идеологический центр африканского Ренессанса находился в ЮАР, но в последнее время это меняется. Как он рассказывает, возможно, из-за коррупционных историй, связанных с нынешним руководством ЮАР, акценты меняются, и центр антиколониальной идеологии африканского Ренессанса переместился в другие страны, в центральную Африку.

«Буркина-Фасо, Кения, Сенегал. То есть там формируется новый антиколониальный дискурс о том, что модели, которые были введены Францией и Британией в бывших своих колониях, сохраняли, консервировали этот неоколониальный статус, все попытки дистанцироваться от метрополии заканчивались наоборот усилением гнета. И есть попытка найти альтернативные центры, на которые можно сделать ставку, чтобы вытолкнуть из Африки окончательно остатки колониального присутствия Британии и Франции. И тогда они делают ставку на россию и Китай», - объясняет Виталий Кулик.

И теперь, констатирует он, Китай заходит в Африку своим военно-политическим присутствием, создает военные базы, в частности, и Иран хочет сейчас создать военные базы в районе Красного моря. Кроме этого, добавляет эксперт, есть еще история об Эритрее, Эфиопии и Сомали, о том, что Эфиопия может получить выход к морю за счет Сомали, а это война с Эритреей.

«Это новая точка напряжения, которая сейчас вызревает. И фактически эти страны Африки в своей борьбе против французского и английского присутствия сделали ставку на россию, на частные военные кампании, на тех же вагнеровцев, и либо на Иран, либо на Китай», - заключает Виталий Кулик.

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