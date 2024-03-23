Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что у России сейчас нет достаточных военных ресурсов для осуществления новой попытки прорыва к Одессе.

В интервью специалист отметил, что ограниченные ресурсы РФ делают маловероятным ее наступление на Одессу и прибрежный регион.

Селезнев пояснил, что, несмотря на сообщения о выводе Россией десантных кораблей в море, это не следует интерпретировать как непосредственную угрозу Одессе.

Он отметил, что России в настоящее время не хватает военного преимущества для нападения на Одессу.

"Новое наступление на Одессу будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей РФ. Сейчас Россия имеет таких ресурсов в очень ограниченных количествах. Поэтому, чтобы там не грозил диктатор Путин, у него нет сегодня ресурса для того, чтобы наступать на Одессу и побережье", - сказал аналитик.

Также эксперт подчеркнул, что российские войска ведут наступления по всей линии фронта, но не обладают тотальным превосходством, которое необходимо для эффективного продвижения.

война в Украине

Специалист заявил, что хотя Россия все еще пытается наступать, несмотря на потери, в настоящее время у нее нет необходимого военного превосходства.

К тому же недавние сообщения Сил обороны юга Украины показали, что Россия направила в Черное море пять больших десантных кораблей, в результате чего общее количество в этом районе достигло 11.

Важно отметить, что в ответ на возросшую активность украинские военные выразили обеспокоенность по поводу ракетной угрозы и назвали размещение десантных кораблей провокационными действиями.

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