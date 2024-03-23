Военный специалист рассказал, будет ли Россия вновь наступать на Одессу с новыми силами в ближайшее время.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что у России сейчас нет достаточных военных ресурсов для осуществления новой попытки прорыва к Одессе.

В интервью специалист отметил, что ограниченные ресурсы РФ делают маловероятным ее наступление на Одессу и прибрежный регион.

Селезнев пояснил, что, несмотря на сообщения о выводе Россией десантных кораблей в море, это не следует интерпретировать как непосредственную угрозу Одессе.

Он отметил, что России в настоящее время не хватает военного преимущества для нападения на Одессу.

"Новое наступление на Одессу будет напрямую зависеть от ресурсных возможностей РФ. Сейчас Россия имеет таких ресурсов в очень ограниченных количествах. Поэтому, чтобы там не грозил диктатор Путин, у него нет сегодня ресурса для того, чтобы наступать на Одессу и побережье", - сказал аналитик.

Также эксперт подчеркнул, что российские войска ведут наступления по всей линии фронта, но не обладают тотальным превосходством, которое необходимо для эффективного продвижения.

Специалист заявил, что хотя Россия все еще пытается наступать, несмотря на потери, в настоящее время у нее нет необходимого военного превосходства.

К тому же недавние сообщения Сил обороны юга Украины показали, что Россия направила в Черное море пять больших десантных кораблей, в результате чего общее количество в этом районе достигло 11.

Важно отметить, что в ответ на возросшую активность украинские военные выразили обеспокоенность по поводу ракетной угрозы и назвали размещение десантных кораблей провокационными действиями.

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