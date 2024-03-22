Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что россия обстреливает Украину независимо от того, бьем мы по их НПЗ или нет, это террор, который продолжается уже более двух лет.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия в очередной раз провела такой виток ракетного террора. Это именно террор, потому что, каким образом, для чего в конце марта совершать атаку по энергетической инфраструктуре, которую планировали на зиму, иначе не объяснить. Создается впечатление, что это была атака, чтобы просто продемонстрировать массовость, чтобы, опять же, продемонстрировать возможности, чтобы заявить о них», - утверждает Александр Мусиенко.

А происходит то, констатирует он, что США снова выступают против эскалации, они боятся перейти определенные границы и заявляют, что россия может прибегнуть к мощным ответам. Об этом, как отмечает эксперт, написало Financial Times, что США предупреждали Украину об ударах по энергетическим объектам за уничтожение российских НПЗ.

«А в прошлые годы у нас не было за время полномасштабного вторжения ударов по энергетическим объектам? Украина тогда не наносила вообще ударов. К примеру, конец 2022 года. Разве мы видели удары по НПЗ или другим стратегически важным объектам на территории россии? Нет. Поэтому это не оправдание. То есть сказать о том, что не провоцируйте убийцу, который уже убивает и фактически почувствовал вкус крови…», – подчеркивает Александр Мусиенко.

Так что, утверждает эксперт, россиянам не нужно никаких причин, чтобы обстреливать Украину, чтобы проводить ракетный террор, чтобы играть на эскалацию, и здесь не столь важно, ударили мы по их НПЗ или нет. Поэтому, заключает он, Financial Times привело очень такую себе причину, и экономическая составляющая здесь тоже не убедительна.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, что в условиях, когда политика в Украине умирает, ее место постепенно заняла армия как главный политический объект.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал о деградации российского флота.