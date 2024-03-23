Тарологиня сообщила, что переговоры между РФ и Украиной вероятны даже в этом году.

Тарологиня Елена Бюн заявила, что война может закончиться внезапно.

По словам известного таролога, война России против Украины может прекратиться в 2024 году, это может быть неожиданно и в любой момент.

"Обстрелы могут закончиться в 2024 году. Но даже если поставим точку, они могут действовать тайно. С ними невозможно по-доброму. Но будем надеяться на лучшее", - говорит Елена Бюн в эфире youtube-канала "Поговорим".

Тарологиня также добавила, что с РФ придется вести переговоры, например относительно возвращения территорий и военнопленных.

Но такие переговоры с агрессором должны проходить при участии третьих сторон.

Посредником между РФ и Украиной, вероятно, будет не Турция, а другое государство.

К слову, недавно гадалка предсказала, кто победит в войне.

Как рассказала известная украинская гадалка и целительница, россияне «очень хотят переговоров».

Что же касается конца войны, то, по словам ведущего, победительницей будет именно Украина.

«Восток очистится, сто процентов, а вот середина Украины... я вижу, что еще будет долго. Пока будет долго и тяжело. Но все равно мы победим. Я это вижу», – заверила гадалка.

Очень жестокие бои будут прямо посреди Украины, "сверху донизу, вплоть до Крыма".

По словам гадалки, россия также «очень хочет расколоть Запад».

Напомним, астролог рассказал, когда наступит переломный момент на фронте.

Также сообщалось, что карты рассказали победителю "Битвы экстрасенсов" о проблемах россиян.

Кроме того, победитель "Битвы экстрасенсов" увидел по картам, кто придет после Путина.