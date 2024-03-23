Эксперты предоставили прогнозы по окончании войны в Украине, назван самый оптимистичный сценарий.

Так, например, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь поделился своими мыслями по окончании войны .

По его словам, темпы деоккупации украинских территорий зависят от скорости передачи партнерами вооружения для ВСУ.

Речь идет, в частности, об истребителях F-16 и ракетах ATACMS.

По его словам, вероятнее всего, в 2024 году будут решающие успехи, но полная деоккупация Крыма и Донбасса, возможно, продолжится в 2025 году.

Военный эксперт Олег Жданов также дал свой прогноз. Он назвал вероятность окончания войны в 2024 году.

Он считает, что вариант замороженной войны маловероятен, а партнеры и дальше будут поддерживать наше государство в борьбе с агрессором.

Полковник ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский считает, что ранее в 2024 году война не закончится.

Худшим сценарием в войне будет, если украинские защитники останутся в нынешних позициях. Эксперт добавил, что в таком случае война не ограничится 2025 годом и может продолжиться.

Таким образом, прогнозы экспертов по окончании войны отличаются, по самому оптимистичному сценарию боевые действия закончится в 2024-м, в худшем - продолжатся и в 2025 году.

Источник: fakty .

Напомним, астролог рассказал, когда наступит переломный момент на фронте.

Также сообщалось, что карты рассказали победителю "Битвы экстрасенсов" о проблемах россиян.

Кроме того, победитель "Битвы экстрасенсов" увидел по картам, кто придет после Путина.