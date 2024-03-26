Астролог назвала вероятную дату окончания войны в Украине - есть два сценария.

Астролог Яна Тимощук озвучила главные сценарии окончания войны в Украине.

По ее словам, положительный – это завершение войны в 2026 году, однако есть и негативный вариант.

Псимистичный прогноз предполагает, что война может занять еще около 10 лет.

Она добавила, что возможно окончание войны будет и раньше, но с точки зрения прогностики она этого пока не видит.

"Пока могу сказать, что есть ряд стран, заинтересованных в этой войне. Карты показывают цифру 10. То есть, она может закончиться либо через 10 месяцев, либо через 10 лет", - сообщила астрологиня.

Тимощук также заявила, что окончание войны в Украине – это глобальный передел мира, поэтому с 2035 по 2037 годы мы можем проходить трансформационный период.

"И не стоит забывать о том, что послевоенное время будет тяжелее военного", - добавила астрологиня.

Источник: unian .

К слову, по мнению китайского эксперта по метафизике Давида Векуа, РФ столкнется с серьезными проблемами.

Векуа предположил, что участие российских добровольцев в боевых действиях на стороне украинских сил может стать поворотным моментом в войне.

Он считает, что такое развитие событий может спровоцировать переговоры, что потенциально приведет к прекращению военных действий в Украине.

Кроме того, Векуа указал на визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию как потенциальный индикатор подготовки к дипломатическим переговорам.

Напомним, астролог рассказал, когда наступит переломный момент на фронте.

Также сообщалось, что карты рассказали победителю "Битвы экстрасенсов" о проблемах россиян.

Кроме того, победитель "Битвы экстрасенсов" увидел по картам, кто придет после Путина.