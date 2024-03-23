Он предупреждает, что любое отступление Запада будет иметь ужасные последствия буквально по всему миру.

Аналитик Мартин Вольф утверждает, что если Вашингтон откажется от помощи Украины в борьбе против РФ, это подорвет доверие к США как к надежному союзнику во всем мире.

Как пишет издание «ft», эксперт подчеркивает потенциальные последствия такого сценария, особенно в контексте возможных действий кандидата в президенты США Трампа.

Вольф указывает на первоначальное противодействие Трампа новой помощи Украине, предполагая, что его нежелание поддерживать Украину проистекает из политических мотивов, а не из стратегических соображений. Действия Трампа, по мнению Вольфа, могут быть истолкованы как попытка подорвать позиции президента Байдена и потенциально передать Украину Путину.

Кроме этого, аналитик предупреждает, что такой шаг не только поставит под угрозу безопасность Украины, но и подорвет доверие других союзников США, которые могут начать сомневаться в надежности американской поддержки.

Также специалист подчеркивает, что Республиканская партия, находящаяся под контролем Трампа, становится все более изолированной и сосредоточенной на личной выгоде, а не на национальных интересах.

Более того, Вольф предполагает, что отказ от Украины может привести к распространению ядерного оружия и побудить союзников США искать альтернативные альянсы, потенциально с Китаем и Россией. Это, в свою очередь, оставит Соединенные Штаты Америки изолированными и уязвимыми на мировой арене.

Аналитик акцентировал особое внимание на важности выборов 2024 года в США, сравнивая их с поворотным моментом в 1932 году, когда Рузвельт вступил в должность. Он призывает Запад твердо поддержать Украину, утверждая, что неспособность сделать это продемонстрирует слабость и придаст смелости России.

В заключение Вольф сказал о необходимости продолжения западной поддержки Украины, включая предоставление оружия и финансовой помощи, чтобы помешать Путину достичь своих целей и сохранить целостность альянса НАТО.

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