Многим известный астролог назвал очень опасные месяцы для столицы Украины и предупредил о возможно нападении врага.

Прогноз известного астролога предполагает потенциально опасный период для украинской столицы предстоящим летом 2024 года. По словам астролога по имени Влад Росс в беседе с ТСН.ua, существует вероятность второго наступления российских оккупантов.

Да, июль и август, по его словам, - особенно опасные месяцы.

"Летом собираются напасть на Киев, особенно опасный период – июль и август. Конечно, при условии, что в Москве не произойдет переворот. Июль-август – самый опасный период", – говорит Влад Росс.

Однако крайне важно относиться к таким предсказаниям с осторожностью, учитывая, что астрология, наряду с другими формами гадания, такими как Таро, нумерология и гадание, не признаны эмпирическими науками.

Эти практики часто рассматриваются скорее как формы развлечения, чем как надежные предсказатели будущих событий.

Украинцам крайне важно полагаться на надежные источники информации и критическое мышление при оценке потенциальных рисков и принятии решений, особенно в отношении таких важных вопросов, как война.

Кроме этого, целесообразно учитывать множество точек зрения и источников информации, чтобы сформировать всестороннее понимание любой ситуации.

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